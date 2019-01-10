YPG/PKK'ya tavrımız ABD'nin çekilmesine bağlı değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu, "Münbiç'te uzlaşma başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasındaki başlıca önemli başlıklar şu şekilde:

"Esasen bu olayı ABD'nin çekilme kararına bağlarsak tam olarak izah etmiş sayılmayız. Bizim uzun süredir ABD'den YPG'ye desteğe son vermesini istememiz ortada. 4 Haziran'da ABD'yle Münbiç Yol Haritası'nı imzaladık. Haritanın 90 gün içinde tamamlanmış olması gerekiyordu eğer bu yol haritası tamamlanmış olsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdık. YPG bölgeden çekilmeyi bırakın ABD tarafından sürekli desteklendi. Biz Fırat'ın doğusuna harekat yapacağımızı söyledikten sonra ABD çekileceğini açıkladı. Diğer taraftan bu süreçte bakıyoruz özellikle ABD'nin güvenlik birimleri başkanı bu karardan caydırmaya çalışıyorlar. Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor"

"(Suriye'nin doğusunda) Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil"

"[Suriye'nin kuzeyi] PYD'nin burada bulunması tehlikelidir. Süryanî'lere çok fazla baskı yapıyor. "

[ABD'nin Kuzey Suriye'den çekilmesi] Çekilse de çekilmese de ulusal güvenliğimize tehdit olan teröristlere gereğini yaparız. "

"[YPG'ye verilen silahlar] ABD, "bu silahların seri numaralarını aldık ve bunları toplayacağız" dedi. Irak'ta da verdi, bunları toplayamadı."

"Sahadakiler Türkiye düşmanlığını pompalamaya çalışıyor. Muhatabımız Trump'tır."

“Münbiç'te uzlaşma başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor."

'Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmakta kolay olmuyor.

"ABD Suriye'den çekilmeyi zamana yaymaya çalışılırsa, yanlış veya saçma gerekçelerle "Türkler Kürtleri katledecek" gibi sözlerle işi savsaklamaya çalışırsa kararımızı uygularız"

"Rusya da YPG'nin Suriye'yi bölmek istediğini gördü. "

"Kati Piri dürüst değil, bunu kendisi de kabul etti. PKK sempatizanı olan raportörün raporundan bir beklentimiz yok"

"S-400 anlaşmasına kimsenin söz söyleme hakkı yok. S400 konusu olmuş bitmiş bir konudur. ABD Patriot için S400 şartı koyarsa, o iş olmaz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlanıyor"

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2019, 11:53