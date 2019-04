YSK Başkanı Güven'den beklenen açıklama geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında bu aşamadan sonra itiraz sürecinin başladığını ifade etti. Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazların yapılabileceğini belirten Güven, ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme sürecinin olduğunu dile getirdi. İlçe seçim kurullarına karşı il seçim kurullarına itiraz edilebileceğini vurgulayan Güven, il seçim kurullarına itiraz sürecinin de 1 gün olduğunu aktardı.



Sadi Güven, il seçim kurullarının 2 gün içerisinde karar vereceğine dikkate çekerek, "Bazı kararlar illerde kesinleşiyor. Bazı kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna gelinebiliyor. Yüksek Seçim Kuruluna itiraz için gelme süreci de 3 gün. Bu süreç işleyecek. İnşallah sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olur." diye konuştu.



Bir basın mensubunun "İtirazı tamamlanan belediye başkan adayları mazbatasını alabilecek mi?" sorusuna Güven, "Tabii ilçeler veriyor, iller veriyor. Biz burada sonuçlara itiraz gelirse bakıyoruz. Onun dışında ilçe ve illerde sonuçlanan bir seçim süreci burası." dedi.



Bir veri karmaşasının olduğuyla ilgili soruya Güven, şu cevabı verdi:



"Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansına herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Biz tarandığı andan itibaren sisteme elverişli tüm siyasi partilerle sonuçları tarayarak veriyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Bugün öğleye doğru da büyük oranda itiraza uğramayanları paylaşırız. İstanbul da bu kapsamda."



Güven, YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunun netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya şu karşılığı verdi:



"Ben netleşip netleşmediğini bilmiyorum. Çünkü bir itiraz süreci var. Şu an itibarıyla benim sisteme taranan toplam 31 bin 186 toplam sandığın, 31 bin 102'si sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor. Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. 84 sandık şu anda itiraz edildiği için sisteme taranıyor. İlçelere ve illere itiraz süreçleri devam edecek."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 11:58