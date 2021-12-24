YTB ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında iş birliği

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Yesevi Üniversitesinde belli alanlarda eğitim gören öğrencilerin çift diploma programı dahilinde eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de tamamlaması ve bu sürede barınma ve burs gibi giderlerin karşılanmasıyla ilgili YTB ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ortak çalışma yürütecek.

YTB, üniversite bünyesindeki Türkoloji Enstitüsü ve Türkçe Dil Öğretim Merkezi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için de destek sağlayacak.

Protokol kapsamında, her yıl gerçekleştirilen Avrasya Gençlik Okulu Programı'nın Kazakistan’daki uygulamasında taraflar arasında var olan iş birliğinin artırılması da kararlaştırıldı.

YTB, Türk Dünyasına yönelik 150'den fazla projeyi hayata geçirdi

YTB Başkanı Abdullah Eren, protokolün imza törenindeki konuşmasında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Türk dünyasında uzun yıllardır yükseköğrenim alanında çok kıymetli çabalar ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Eren, protokol çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin çift diploma programı dahilindeki öğrencilerin burslandırılacağını kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerle yapılacak olan çift diploma programlarının Türkiye'deki kısımlarını YTB olarak üstleneceklerini ifade eden Eren, kurumun yürüttüğü Avrasya Gençlik Okulu Projesi benzeri bir çalışmanın da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile doğrudan yapılacağını dile getirdi.

Eren, üniversite bünyesinde bulunan Türkoloji Enstitüsü ile Türkçe Dil Öğretim Merkezi’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyuz. YTB olarak Türk dünyasına yönelik bugüne kadar 150'den fazla projeyi hayata geçirdik. Eğitimden kültüre, sanattan sosyal alana kadar çok farklı projelerimiz var, bunların da devamını getireceğiz. Üniversitemiz ile YTB’nin bundan sonra da iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise YTB ile her zaman yakın ilişkiler kurarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "YTB ve üniversitemizin yaptığı bir hedefe doğru gidiştir. Protokol ile çift diplomalı programlarımız olan tıp, uluslararası ilişkiler, ilahiyat ve turizm fakültesine ilişkin öğrencilerimiz hem burada hem de Kazakistan’da okuyacak. İnşallah Türk dünyasına yönelik de çok büyük hizmetler yapacaklar." diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar da YTB’nin yaptığı hizmetlerin Türk dünyası açısından kıymetli hizmetler olduğunu belirterek, üniversitesinin de Türk dünyasının manevi başkentinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin diyarında 30 yıldır önemli bir öğretim kurumu olduğunu kaydetti.

Tomar, "Bugüne kadar 90 binin üzerinde öğrenci mezun ettik. Bu öğrencilerimiz Türk dünyasının her tarafından önemli görevlerde çalışıyor. Türk dünyasının birliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.