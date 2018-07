Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'nden örnek davranış

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Belgesiz olduğu için İstanbul Adalar Belediyesince kabul edilmeyen 14 at sahiplerinden satın alınarak faytonda kullanılmaktan kurtarıldı.

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, atlardan durumu ağır olan bir tanesinin sahibi ikna etti. At para verilmeden alınarak tedaviye gönderildi.

Geri kalan 13 at ise sahibinin 5 bin liralık borcunun kapatılması karşılığında alındı. Atlar şimdi büyükşehir belediyesinin desteğiyle taşındıkları çiftlikte rehabilitasyona alındı. Belediyenin veteriner ekipleri de atları kontrolden geçirdi

Oflaz, şunları söyledi: “Çok uğraştık, didindik, uyumadık, yorulduk, perişan olduk haftalardır. Belgeleri olmadığı için bekletilen 14 tane fayton atını kurtarmanın verdiği mutluluk her şeye değiyor. Tam 14 can, 14 evlat… Düşünsenize artık ölmeyecek ve canlarının istediği gibi sevgi içinde yaşayacaklar. Şimdi biraz bakım ve toparlanma sürecine girecekler, sonra sahiplendireceğiz. Hiç kullanılmayıp, sevgiyle ömürlerini sürdürecekleri yeni yuvalarına gidecekler. Sahiplendiremediklerimiz bizimle yaşayacak. Sahiplenmek isteyen olursa tek şartımız kullanmamaktır.”

Adalar’da 272 faytonda 1540 at var. Atların 230’u Büyükada’da. Her yıl atlardan 400’ü açlık, susuzluk ve bakımsızlık ile çeşitli kazalarda ölüyor.