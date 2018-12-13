Yüksek Hızlı Trenin iki vagonu devrildi, ölü ve yaralılar var

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Konya seferi yapan YHT kazasında 7 kişinin öldüğü, 46 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenler içerisinde bir makinistin 6 da yolcunun olduğu kaydedildi.

İlk yapılan açıklamada 4 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 09:46