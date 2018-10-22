Yüksekova-İran sınırında eğitim başladı

Yüksekova'nın Onbaşılar köyünde iki yıl önce yapımı tamamlanan, terör saldırıları nedeniyle hizmete giremeyen okulda eğitime başlandı.

İran sınırında ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında yapımına 2015'te başlanan 2 katlı, 8 derslikli ilk ve ortaokulu binası, bir yıl sonra eğitime hazır hale getirildi. Bölgede yaşanan terör saldırıları nedeniyle hizmet veremeyen okul, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla güven ortamının sağlanmasının ardından faaliyete girdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce 8 öğretmenin görevlendirildiği okulda, öğrenciler eğitim görmeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, yaptığı açıklamada, yaşanan süreçte öğrenciler açısından hak kaybının yaşanmadığını, çocukların ilçe merkezindeki 75. Yıl Yatılı Bölge Okulunda eğitimlerine devam ettiğini anlattı.

"Bu köyümüz İran sınırında, en uç noktada. Devletin imkanlarıyla, katkılarıyla modern bir tesis kuruldu. Burası 11 mezradan yaklaşık 90 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulumuz. 8 öğretmen görev yapıyor" ifadesini kullanan Canlı, çocukların mutluluğunu ve heyecanını paylaştıklarını dile getirdi.

Canlı, şunları kaydetti:

"Bizim bütün amacımız, hedefimiz çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunup onları iyi vatandaş, iyi bir insan olarak yetiştirmek. Bu doğrultu da en ücra köşelerde, en ücra köylerimizde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah gençlerimiz vatana, millette, devlete hayırlı nesiller olacaktır."

Beşinci sınıf öğrencisi Azize Kılıç da okulun açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Köy sakini Hamit Kılıç ise güzel bir okul yaptırıldığını anlatarak, "Devletimiz sağ olsun. Bizim okulumuz çok iyi. Çok sevindik. Bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA