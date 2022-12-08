Yunan casus, Suriye sınırındaki önlemler ve Mersin Limanı hakkında bilgi toplamış

Suriye asıllı Muhammad Amar Ampara'ya Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince "siyasal ve askeri casusluk" suçundan verilen 12,5 yıl hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Yunanistan ve Suriye vatandaşı olan sanığın yasa dışı yollarla Suriye'ye gittiği ve "Abu Ahmed" kod adlı kaçakçı ile bağlantı kurduğu belirtilen kararda, Ampara'nın Türkiye sınırındaki güvenlik güçleri, devriye sayıları, sınırda kameraların ve ışıklandırmanın bulunup bulunmadığı, aramalarda dedektör köpeklerin kullanılıp kullanılmadığı gibi konularda bilgi temin ettiği kaydedildi.

Sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi elemanlarıyla mesajlaşma kayıtlarının olduğu ifade edilen kararda, Ampara'nın Yunan istihbarat çalışanlarının talebi üzerine Mersin Limanı'nın yanı sıra terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'yle bağlantılı isimler hakkında da bilgiler topladığı belirtildi.

Kararda şu bilgiler yer aldı:

"Sanığın Yunan istihbarat servisi ile irtibatlı ve güdümünde olduğu, Yunan istihbarat servisinin talimatı ile bilgi temin ettiği konusunda herhangi bir şüphenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanığın eylem ve faaliyetlerinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır."

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi adına casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Amar Ampara, 26 Haziran'da tutuklanmıştı.