Yunan sahil güvenlik ölüme terk etti, Türk sahil güvenlik kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Güncel 02.08.2022, 20:56
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 64 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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