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Yunan sahil güvenlik ölüme terk etti, Türk sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Güncel 02.08.2022, 20:56
Yunan sahil güvenlik ölüme terk etti, Türk sahil güvenlik kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 64 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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