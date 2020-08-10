Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Sığınmacıların Çıplak Ada açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Çanakkale'de 32 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelerin vatandaşı 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA