Yunan uçağı Türk gemisinin yakınına fişek attı

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı

Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği attı.

Chaff fişeği nedir?

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

AA