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Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye lastik botlar sevk edilerek kurtarıldı.

Güncel 29.11.2022, 07:09
Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#Yunanistan #Türkiye #Göçmen
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