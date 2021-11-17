Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
İzmir'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Güncel 17.11.2021, 07:30 17.11.2021, 07:53
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli teknedeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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