Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi cezaevine gönderildi
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Güncel 24.04.2022, 12:17
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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