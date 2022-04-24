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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi cezaevine gönderildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

Güncel 24.04.2022, 12:17
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi cezaevine gönderildi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#Yunanistan #pkk
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