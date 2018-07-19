Yunanistan'a Meriç'ten geçmek isterken alabora oldular

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Meriç nehri üzerinden bu sabah Yunanistan’a geçmeye çalışan dokuz Türk vatandaşının teknesi devrilince, beş kişi karaya çıkmayı başardı; ancak, bir kadın ve üç çocuk sularda kayboldu.

Teknede bulunanlardan birinin Avusturya’da yaşayan akrabasını araması üzerine olay hakkında Yunan makamlarına İnterpol’den de mesaj gönderildi.

Thurios bölgesinde yaşanan olay ile ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba gece saatlerinde kaçak yollarla Yunanistan'a girmeye çalışırken suya kapılanlardan 5'i kurtarıldı. Euronews Atina ofisinin ulaştığı Yunan yetkililer, kurtarılanların Türkiye sınırında bir karakolda tutulduklarını bildirdi. Kurtarılanlar arasında eşi ve çocukları kayıp olan Murat Akçabay da yer alıyor.

Bottan sağ kurtulan baba Akçabay Euronews'e konuştu

Dimetoka'daki Isakio karakolunda gözetim altında tutulan Murat Akçabay Euronews'e olay gecesi Meriç Nehri'nde yaşadıklarını anlattı:

"Plastik şişme bota dokuz kişi olarak bindik. İki kaçakçı da en son bindi. Toplam 11 kişi olduk. Nehrin ortasInda kaya gibi bir cisme carptığmızı sanıyorum. Bot delindi, kendi etrafımızda dönmeye başladık. Bir anda bot devrildi ve suya düştük. Diğer aile hemen nehrin sağ bölümündeki dallada tutundu. Ben ve eşimse çocukları tutmaya çalışırken nehrin ortasında kaldık. Küçük bebeğimizi eşim tutuyordu. Diğer ikisini ben tutmaya çalıştım. 7 yaşındaki Ahmet Esat'ta can yeleği vardı, biraz suyun üzerinde durabiliyordu ama diğeri suya battı. Eşim de akıntıya kapıldı gitti. Uzakta bir ağaç dalına tutunduğunu gördüm. 'Hatice sakın dalı bırakma seni gelip kurtaracağım' dedim. Dalgalara karşı koymaya çalışırken onun aynı yerinde olmadığını gördüm. Seslendim, bağırdım ama bir daha seslerini duymadım."

AFAD ekipleri de Meriç'in Türkiye tarafında arama kurtarma çalışması yürütüyor.