Yunanistan Dışişleri Bakanı Filistin ve İsrail'e gidecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın temaslarda bulunmak üzere yarın Filistin ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Güncel 17.05.2021, 15:26
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Dendias'ın, programı kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geleceği, Kudüs Patriği Theofilos ile de görüşeceği aktarıldı.
Sonrasında Ürdün'ü ziyaret ederek mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelecek Dendias'ın 20 Mayıs'ta ise Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşeceği kaydedildi.
AA
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