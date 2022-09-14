Yunanistan'ın geri ittiği 46 sığınmacı daha kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı.
Güncel 14.09.2022, 08:34
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ve Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
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