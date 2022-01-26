Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler İzmir'de karaya çıkarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Güncel 26.01.2022, 10:16
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Çeşme açıklarında 2 can salında düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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