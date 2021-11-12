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Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmenin İzmir açıklarında kurtarıldığı bildirildi.

Güncel 12.11.2021, 09:54
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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#Yunanistan #Göçmen #İzmir
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