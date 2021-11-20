Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmenin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.
Güncel 20.11.2021, 11:05
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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