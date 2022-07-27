Yunanistan ölüme gönderdi, Türkiye kurtardı
Muğla'da Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı.
Güncel 27.07.2022, 16:37
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 32, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Kaynak: AA
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