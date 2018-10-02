Yurt dışına para kaçıran 417 kişiye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK ve İstanbul Mali Şube Polisi'nin soruşturması sonrası yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin işlemler karşılığında komisyon aldığı alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğu belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 11:41