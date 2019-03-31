Yusuf Özoğul görev başında

AK Parti adına Pendik’te seçim çalışması yaparken, İYİ Parti'li Mine Koraş isimli kadının aşağılaması karşısındaki efendi duruşuyla milyonlar tarafından “İyi ki Varsın Yusuf” cümlesiyle tebrik edilen Yusuf Özoğul bugün sandık başında görev yaptı.

Milyonlarca kişi Yusuf Özoğul'un naif duruşuna karşın sosyal medyadan "İyi ki Varsın Yusuf!" diyerek destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde İstanbul Dolmabahçe'de Yusuf Özoğul'u kabul etti. Genç Ak Partili ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İyi ki Varsın Yusuf" diyerek AK Partili genci tebrik etti.

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, Yusuf Özoğul, sadece seçim çalışmaları esnasında çalışmadı, sandık başında da görevini sürdürdü. Ak Parti Pendik Genç Ak Partili Yusuf Özoğul, oyunu Alpaslan Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ayrıca aynı yerde sandık görevlisi olarak yerel seçimlerde görevini sürdürüyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 17:25