Sinovac'ın geliştirdiği aşıda antikor oranı yüzde 99,6'ya ulaştı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan Çin’den alınan Sinovav’ın ürettiği Coronavac aşısından bir güzel haber daha geldi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi “Kovid-19 Aşısı Uygulanan Kişilerde Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi” adlı bir çalışma başlattı.

HİÇ VAKAYA RASTLANMADI

DESAM Araştırma Enstitüsü’nün aşı sonrasında gelişen ‘spike antikor’ seviyelerini tespit etmek başlattığı araştırma projesine, yaşları 27-72 aralığında değişen, 172 erkek ve 355 kadın olmak üzere toplam 527 kişi katıldı. Çalışmada aşıyı yaptıran 527 sağlık çalışanının yüzde 99,6 oranında antikor geliştirdiğini açıkladı.

Tespit edilen yüksek antikor seviyesi ile umut yaratan araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de aşının ikinci dozunu yaptıran kişilerde henüz Kovid-19 vakasına rastlanmaması oldu. İkinci dozun 15’inci gününde, aşılananlar arasından rastgele seçilen 64 kişiye uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif çıktı. DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Aşının ikinci dozunu olanlar arasında Kovid-19 vakasına rastlanmaması ve antikor seviyesinin yüksekliği, aşının etkinliği ve pandeminin seyri açısından umut veriyor” dedi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 07:37