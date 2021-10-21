Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 21.10.2021, 12:22
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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