Zap bölgesine operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Güncel 26.10.2021, 18:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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