Zelenskiy'den Türkiye'ye başsağlığı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Güncel 15.10.2022, 16:35 15.10.2022, 16:43
Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
16
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü