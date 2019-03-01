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Zeytinburnu açıklarında gemiler çarpıştı

M/V ZAKAMSK adlı gemi İstanbul Boğazı girişinde geçiş için hareket ettiği sırada sabah saat 04.00’ sularında demirde bekleyen  M/V MARYLAND adlı gemiye çarptı

Zeytinburnu açıklarında gemiler çarpıştı

Sabah Saat 04.00’da M/V ZAKAMSK adlı gemi İstanbul Boğazı girişinde geçiş için hareket ettiği sırada  demirde bekleyen  M/V MARYLAND gadlı gemiye  çarptı.M/V ZAKAMSK adlı geminin talebi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Can Kurtarma Botu ve Kurtarma 7 Römorkörü gönderildi.

M/V Maryland gemisinin iskele baş omuzluğunda boya kazınması ve çizikler dışında bir hasar olmadığı, M/V Zakamsk gemisinin sancak borda vasatta,su kesiminin üstünde içeri göçme  olduğu bildiriliyor. Denizhaber.com'a gelen bilgiye göre olayda can kaybı yaralanma ve çevre kirliliği yok.

1966 yapımı M/V Zakamsk’da su seviyesinin 1,5 metre üzerinde ve  4 metre başa 6 metre kıça doğru yaklaşık 2 metre yüksekliğinde 20 metrekarelik alanda göçükler olduğu  ayrıca yine su seviyesinin 2 metre üzerinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda gemi sacında çatlaklar oluştuğu açıklandı.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı

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