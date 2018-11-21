Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, ocakta mahsur kalan diğer 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar

YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37