Zorunlu askerlik 6 aya düşüyor, bedelli askerlik sürekli hale geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

"Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek" diyen Akar, "Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

Akar, bedelli askerlik yapmayanlarla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız. Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler.

Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz.

Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Bunun kalıcı olmasına gayret gösterdik. Büyük ölçüde bunun modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, TSK'nın caydırıcılığına katkı sağlayacak bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.

En önemli parçalar şunlar bir yükümlü kaynağımız var. Takriben her sene 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor.

Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında harçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

İsteyenlere ise askerliği tanıyarak ve isteyerek biz subay astsubay kitlesinin oluşmasını sağlayacak. Bugün detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine koyacağız. Bu yaptığımız bir çalışma, bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Maaş ve harçlık için rakamlar subay maaşlarıyla tamamen orantılı olacak."

İhraç edilen askerler

3 bin 703 kişi TSK'dan ihraç edildi. 6 bin 485 TSK mensubunun idari işlemleri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 12:24