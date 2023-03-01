10 bin deprem yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak, depremzedeler verilen nakit para desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bu ve buna benzer sorular bu aralar merakla soruluyor.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk gününde yaptığı açıklamada depremzedelerin hepsine ilk etapta geçici ihtiyaçlarını görmeleri için 10 bin lira nakit para yardımı yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasından bir gün sonra ödemeler başlamış ve birçok depremzedenin hesabına anında paralar yatmaya başlamıştı. Peki, 10 bin deprem yardımı neden yatmadı?

10 BİN DEPREM YARDIMI NEDEN YATMADI?

Deprem yardımı alan vatandaşların birçoğu parasını bankalar aracılığıyla teslim aldı. Ancak bazıları henüz almadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.” denildi.

Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

10 bin TL deprem yardımı için e-devletten başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Ödemeler hane başına yapılmakta olup kişinin Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise kimlikleri üzerinden yapılıyor.

10 bin TL deprem yardımı alabilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların evlerinin yıkılmış acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olması gerekiyor. Evi hasarsız olanlar bu yardımdan faydalanamıyor. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem yardımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. “10 bin TL, zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil. Ödemeler, AFAD tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar 6 milyar 802 milyon ödeme gerçekleştirilmiştir. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımıza doğrudan ödüyoruz. Hesabı olmayanların kimlik kartına yapılmaktadır. Başka bir uygulama daha yaptık. Para yatırıldıktan sonra SMS gönderdik size. Oradan kontrol edebilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi.

Deprem yardımı henüz almayan vatandaşların telaşlanmasına gerek yok. Bütün depremzedelerin hesaplarına deprem yardımı 10 bin lira yatacak.