1000 TL bayram harçlığı başvurusu gerçek mi?

1000 TL bayram harçlığı verileceği iddiaları doğru mu, işin aslı nedir sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU GERÇEK Mİ?

Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek iddiası doğru değildir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yayılan ve Bakanlığın bayram harçlığı dağıttığı yönündeki paylaşımlar gayrı ciddi ve yanlış bilgilerdir.

Bakanlığın e-başvuru sistemi, vatandaşların başvurularını elektronik ortamda göndermelerine imkan sağlayan bir hizmet olup, bayram harçlığı ödemesi için kullanılmamaktadır.

Henüz öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesine dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

YARDIM BAŞVURUSU ADRESİ

- Türkiye Aile Destek Programı, aşırı yoksulluk sınırının altında kalan ve belirli gelir seviyesinin altındaki vatandaşlara destek sağlamaktadır.

- Program, gelir kriterlerine dayanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi destek ödemeleri yapmaktadır.

- Aile bireylerinin geliri, net asgari ücretin belirli bir oranının altında olan haneler programdan faydalanabilmektedir.

- Programın farklı bileşenleri arasında doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yardım, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine yardım, şehit yakınları ve gazilere yardımlar, terör zararı yardımları, afet-acil durum yardımları ve barınma yardımları bulunmaktadır.

- Her bir yardım bileşeni için belirli kimlik belgeleri gerekmekte ve ödemeler belirli aralıklarla yapılmaktadır.

- Yardımların miktarı, ihtiyaç sahibi durumuna ve belirlenen kriterlere göre değişmektedir.

AİLE DESTEK YARDIMLARI

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,

• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,

• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,

• 1.372,30 TL üzeri – 2.835,60 arasında olan hanelerimize ise aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır.



Çocuk Bileşeni kapsamında;

• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

• 3 çocuklu hanelere 450 TL,

• 4 çocuklu hanelere 550 TL,

• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek yardımlar için başvuru adresi şöyle:

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvurusu-ve-takibi