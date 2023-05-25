2. tur anket sonuçları: Son seçim anket sonuçları açıklandı

2. tur anket sonuçları gelmeye başladı. İkinci tur anketleri gelmeye başladı. İlk anket, seçimin ilk turunu en yakın tahmin eden Areda Survey Araştırma şirketindeng eldi.Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı. 20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor.

2. TUR ANKET SONUÇLARI

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.

KONDA ANKET SONUÇLARI

KONDA tarafından yapılan anket araştırmasının sonuçları açıklandı.

KONDA'nın 2. tur anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi en az 5 puan farkla alıyor.

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

KONDA'da yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtıyor.

Araştırma Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da yapıldı.

İşte KONDA anket sonuçları:

ERDOĞAN 5 PUAN ÖNDE

Seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, ikinci tura ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı.

20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor.

YURT DIŞI OYLARI HARİÇ

Areda Survey'den yapılan açıklamada, söz konusu sonuçlara yurt dışı oylarının etkisinin dahil edilmediği ifade edildi.

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan, yurt dışı oylarında da Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 320 bin oy fazla almıştı.

İLK TURU EN YAKIN BİLEN ŞİRKET

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, PİAR, Artıbir, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, ARL, ORC ve EuroPoll ilk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını açıkladılar. Optimar, GENAR, ADA ve Argetus Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu.

Areda, GENAR, Optimar, ADA ve Argetus Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini bildi. Erdoğan için Optimar yüzde 50,1, Ada ve Argetus yüzde 50,6, Sonar yüzde 48,8, Varyans yüzde 48,6, Areda Survey yüzde 51,3 oranını verdi. Kılıçdaroğlu için ise Optimar yüzde 44,7, GENAR yüzde 44, 6, Ada yüzde 44,8, Sonar yüzde 44,1, Areda Survey yüzde 44,2 oranını açıkladı.

SİNAN OĞAN ANKETİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17'lik oy oranın ikinci turda hangi adaya gideceği seçimden sonra en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, merakları giderecek anketin sonuçlarını açıkladı.

İşte merak edilen o sorunun yanıtı.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandığa giderek iradesini kullanıp tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 kuralı nedeniyle seçilemedi ve seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılmasına karar verildi.

OYLARI EŞİT DAĞILDI

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Sinan Oğan seçmenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verecekleri konusunda yapılan araştırma sonuçlarını ilk kez paylaştı.

Türkiye Genelini temsilen 3000 katılımcıyla 81 ilde CATİ metoduyla yaptığımız araştırmaya göre 2. Turu yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sinan Oğan’a oy verenlerin...

% 25’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminde,

% 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğiliminde.

% 27,9’u kararsız ve

18,6’sı oy vermeme eğilimde

ve % 3,6’sı ise cevap vermedi.