14 Mayıs'ta seçimi kaybettikten sonra milliyetçilik söylemine tutunmaya çalışan başta CHP olmak üzere Millet İttifakı ortaklarının hedefe koyduğu HÜDA PAR'la ilgili akla ziyan iddialar ortaya atılıyor.

HÜDA PAR hakkında en çok merak edilen konular 6 soru başlığı altında toplandı.

İşte 6 soruda HÜDA PAR hakkında her şey:

1. HÜDA-PAR’ın Parti Programında Federasyon, Özerklik veya Referandum Talebi Var mı?

HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, 24 Mart 2023’te TV 100’de yaptığı açıklamada, HÜDA-PAR’ın parti programında federasyon, özerklik veya referandum talebi bulunmadığını açıkça belirtti:

“Federasyon talebimizin parti programında olduğunu ifade ediyorsunuz ama parti programımızda olmayan bir şeyi çıkarmamızın nasıl mümkün olacağını sizden dinlemek istiyoruz.”

“Parti programımızda özerk yönetim yok.”

“Parti programımızda federasyon yok.”

“Israrla ve inatla birileri bizim özerklik istediğimizi, federasyon istediğimizi söylemeye çalışıyor. Biz de hayretle ve ibretle onları izliyoruz.”

“Parti programımızda referandum talebi yok.”

“Parti programımızı okuyan, Türkçe’si yeterli düzeyde olan herkes, o parti programında federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir.”

HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, kendilerinin böyle bir talebi olmadığını, mevzu bahis olan metnin konusunun HDP ile alakalı olduğunu, HDP’nin özerklik ve federasyon istediğini, onlara “Gelin, bu konuyu konuşalım, tartışalım.” dediklerini anlattı:

“Biz o zamanın (çözüm sürecinde) ruhuna uygun olarak dedik ki ‘Birileri bu ülkede birlik ve bütünlüğü bozmadan, ülke içerisinde farklı yönetim modellerinin olmasını isteyebilirler. Bu kimseler ellerine silah almaya ihtiyaç duymadan bunları gelip tartışabilsinler. Bizimle tartışsınlar, biz tartışalım.’”

“Biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istiyoruz ama bu, özerklik istediğimiz ya da federasyon istediğimiz anlamına gelmiyor.”

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 15 Mart 2023’te CNN Türk ekranlarında katıldığı Tarafsız Bölge programında “eyalet, özerlik ya da federasyon” gibi bir gündemlerinin olmadığını açıkladı.

2. HÜDA-PAR’ın Bayrakla Alakalı ile Bir Problemi Var mı?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk bayrağının kendi bayrakları olduğunu defalarca izah etti.

6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter’da yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“Bizim bayrak ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır, 85 milyon insanın bayrağıdır. Ne var o bayrağın üzerinde? Hilal var, bir de yıldız var. Biz hilali gördüğümüzde bayram ederiz. Biz hilali gördüğümüzde oruca başlarız. Hilal, İslam'ın ve istiklâlin simgesidir.”

25 Mart 2023’te Akit TV’de yayınlanan Kırmızı Masa adlı programda HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şunları söyledi:

“Birileri (HDP-PKK) Kürtlere ısrarla ‘Bu senin bayrağın değil.’ diyor. Bu (Türk bayrağı), Türkiye’deki bütün insanların bayrağı.”

HDP mitinglerinde tek bir Türk bayrağı dahi görülmezken HÜDA-PAR mitinglerinde Türk bayrağı dalgalanıyor.

Batman’da bir etkinliklerinde HÜDA-PAR’lılar metrelerce uzunluğunda bir Türk bayrağı açtı.

3. HÜDA-PAR Milletvekilleri, “Türk” Kelimesi Geçtiği İçin TBMM’de Yemin Etmeyecek mi?

CHP’li Özgür Özel, Sözcü TV’de HÜDA-PAR milletvekillerinin TBMM’de yemin etmek istemediklerini iddia etti. Bu iddia, hem 19 Mayıs 2023’te Rehber TV’de katıldığı bir canlı yayında HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu tarafından hem de 18 Mayıs 2023’te Twitter’da yaptığı açıklamayla Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin tarafından net bir şekilde yalanladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu: “TBMM'ye gideceğiz ve orada yemin ile ilgili yapılması gereken ne ise yapacağız. Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı.”

Mahmut Şahin: “HÜDA PAR, aziz milletimize ve memleketimize hizmet için Meclise gidiyor. HÜDA PAR, hak, hukuk ve adalet mücadelesi için Meclise gidiyor.

HÜDA PAR birileri gibi kavga, kriz ve kaos için meclise gitmiyor hey efendiler. Vekillerimiz meclise gidecek ve yemin metnini okuyacak.”

4. HÜDA-PAR’la Hizbullah İlişkili midir?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: “Ne Hizbullah ne de başka bir örgütle HÜDA-PAR'ın ne organik ne inorganik bir bağı yoktur.” (15 Mart 2023 – CNN Türk – Tarafsız Bölge Programı)

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: “HÜDA-PAR legal sahada faaliyet gösteren bir oluşumdur. Hizbullah ile bir bağlantısı yoktur.” (19 Şubat 2021 – Akit TV – Kırmızı Masa)

5. HÜDA-PAR Kadın Düşmanı mı?

HÜDA-PAR’ın kadın kolları ve HÜDA-PAR’la ilişkili olan dernek ve vakıflarda on binlerce kadın aktif olarak görev almaktadır.

HÜDA-PAR dindar bir yapı olduğundan dolayı HÜDA-PAR’lı dindar kadınların giyim şekilleri “kadın düşmanlığı” olarak gösterilerek karalanmaya çalışılıyor.

Halbuki “kadın düşmanlığı” olarak göstermeye çalıştıkları şey, kadınların özgür kıyafet seçiminden ibarettir.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: “Kadını cinsel bir oje olarak gören, kadını maddi manevi her türlü istismar etmeye odaklanmış ve kadının hem bedeni üzerinden hem emeği üzerinden daha fazla sömürmek için çalışan insanlar bunun üzerinden bize saldırıyorlar. ‘Bu zihniyet iktidar olursa kadın çalışamayacak' diyorlar. Fakat bizim söylediğimiz şey şudur; biz diyoruz ki kadın isterse çalışmalıdır, çalışmak zorunda olduğu için değil. Evli kadın özellikle de bir anne kendi çocuklarına zaman ayırıp çalışmak istemiyorsa bu kapitalist çarkların arasında o kadını ezdirmeyelim. Mutlaka o kadının bütün ihtiyaçları kamu tarafından, devlet tarafından karşılanmalıdır. Onlar bunu şöyle çeviriyorlar kadını sosyal hayattan, kadını iş hayatından, kadını eğitim hayatından tamamen koparacaklar. Kadını eve hapsedecekler bizim böyle bir yaklaşımımız yoktur.” (2 Nisan 2023)

6. HÜDA-PAR Kadınları “Sahiplendiriyor” mu?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 19 Mayıs’ta yaptığı detaylı açıklama ile “HÜDA-PAR, kadınları mal gibi sahiplendiriyor” iftiralarına yalanladı:

“Varisi bulunmaya kişilerin bıraktıkları miras devletin hazinesine aktarılmaktadır. HÜDA-PAR’ın teklifi, bu kişilerin bıraktıkları miras devletin hazinesine değil, fakirlere aktarılmalıdır. Fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınlara sahip çıkılması ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu, kasti bir şekilde kimsesiz kadınlara sahip çıkılması önerisini, kadınlar sanki bir ‘malmış’ gibi sahiplendirilmek isteniyor şeklinde çarpıtmaktadır.Türkçe okuduğunu anlamayan birisi Cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Yada bilerek dediklerimizi çarpıtıyorsa bu ahlaka sahip biri yine cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır.” (19 Mayıs 2023 – Rehber TV)

