Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından gerçekleştirilen "8. Alimler Buluşması" başladı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve iki gün sürecek olan programa, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Filistin, Katar, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Irak, İran ve Suriye'den temsilciler katıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, ilim ehli Müslümanların İslam ümmetinin dertlerine derman bulmak için bir araya geldiğini görmenin, kendilerini memnun ettiğini söyledi.

"200 YILDIR BU YARA KANAMAKTA"

İslam aleminin, yaklaşık 200 yıldır Batı uygarlığının ve modernizmin zihinsel, kültürel ve fiili taarruzlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Yapıcıoğlu, "Batı'dan yayılan modern paradigma saf ve temiz inancımızı, ferdi ve içtimai hayatımızı, kimliğimizi ve nesillerimizi çok yönlü olarak etkisi altına almakta ve ciddi bir tehlike arz etmektedir." dedi.

Küresel sömürü sisteminin dümenini kontrol eden emperyal güçlerin fiilen veya kültürel ve zihinsel olarak işgal ettikleri İslam beldelerinin ve mazlum coğrafyaların yer altı ve yer üstü kaynaklarını talan ettiğini belirten Yapıcıoğlu, kendi öz vatanlarında kendi kaynaklarını kullanmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman'ın açlık, kıtlık ve sefaletin pençesinde can çekiştiğini aktardı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Selahaddin-i Eyyubi Enstitüsü Kurucu Başkanı Mehmet Eşin ve İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın da konuşma yaptı.