ABD'de devlet kurumları siber saldırıya uğradı

CNN'in haberine göre, birkaç ABD devlet kurumu küresel bilgisayar korsanlığında hedef alındı.

Washington saldırının sorumluları konusunda yorum yapmazken, Rusça konuşan bazı gruplar son haftalarda benzer saldırıları üstlendi.

Bir ajans yetkilisi Amerikan yayıncısına, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın izinsiz girişlere maruz kalan birkaç federal kuruma destek sağladığını söyledi.

"Etkileri anlamak ve zamanında iyileştirme sağlamak için acilen çalışıyoruz." denildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve kaç kurumun etkilendiği bilinmiyor.

Saldırı, son iki hafta içinde Batılı şirketleri, üniversiteleri ve hükümetleri hedef alan bir dizi saldırının sonuncusu.

BBC, British Airways ve petrol devi Shell gibi Minnesota ve Illinois eyalet hükümetleri de darbe aldı.

Cl0p olarak bilinen Rusça konuşan bir grup, ihlallerin çoğunun sorumluluğunu üstlendi ve fidye talepleri karşılanmazsa etkilenen hedeflerden elde edilen verileri yayınlamaya başlayacağını söyledi.