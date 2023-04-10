ABD'de silahlı saldırı, çok sayıda ölü var

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kentucky, Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı meydana geldi.

Polis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, "Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti" denildi.

625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin insanları uzaklaştırdığı görüldü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.