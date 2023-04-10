ABD'de silahlı saldırı, çok sayıda ölü var
ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre saldırıda çok sayıda ölü var.
Gündem 10.04.2023, 17:18 10.04.2023, 17:18
ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kentucky, Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı meydana geldi.
Polis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, "Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti" denildi.
625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin insanları uzaklaştırdığı görüldü.
Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.
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