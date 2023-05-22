ABD'deki Türk Evi'ne saldırı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.

Son dakika haberine göre, sabaha karşı 03.14'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yapılan saldırı gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Saldırıda binanın ön camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.