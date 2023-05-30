ABD'den YPG bölgesine HIMARS sevkiyatı

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan üslerini takviye ediyor. İran destekli yabancı teröristlerce zaman zaman hedef alınan üslere, çok namlulu roketatar sistemi HIMARS sevk edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veriyor.

Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde üsleri bulunuyor.

Bu üslere zaman zaman İran destekli yabancı teröristlerin saldırdığını iddia ediyor.

ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında bulunan bu üslerini takviye etti.

Kaynaklara göre Deyrizor'daki ABD üslerine, orta menzilli ve güdümlü çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'lar sevk edildi.

Sistem Haseke'de de bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğu yakasında konuşlanan sistemin amacının, nehrin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğu ifade edildi.

HIMARS NEDİR?

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), ABD ordusu tarafından kullanılan bir topçu füze sistemidir. HIMARS, Raytheon tarafından geliştirilen M142 mobil fırlatıcı aracı ve farklı tiplerde füzelerden oluşan bir sistemdir.

HIMARS, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir fırlatıcı platformudur. Hafif bir kamyon şasisine monte edilmiş bir fırlatıcı aracıdır ve yüksek hareket kabiliyeti sayesinde hızlı bir şekilde konum değiştirebilir. HIMARS, genellikle taktiksel birimlerin yanında konuşlandırılır ve hedeflere hassas ateş gücü sağlar.

HIMARS'ın başlıca füze türleri, MLRS (Multiple Launch Rocket System) ailesine aittir. Bu füzeler, yüksek hızda ve uzak mesafelere hassas bir şekilde ateşlenerek düşman hedeflerini etkisiz hale getirebilir. HIMARS, M270 MLRS'nin daha hafif ve daha hareketli bir versiyonudur. Fırlatıcı aracı, altı adede kadar MLRS füzesi veya bir adede kadar ATACMS (Army Tactical Missile System) füzesi taşıyabilir.

HIMARS, hava savunma sistemleri, roket rampaları, topçu birlikleri ve diğer hedeflerin imhası gibi çeşitli görevlerde kullanılabilir. Hızlı yanıt verme yeteneği, ateş gücünün hedeflere hızla odaklanmasını sağlar. Bu nedenle HIMARS, hareketli cephane taşıma ve topçu desteği gerektiren askeri operasyonlarda önemli bir rol oynar.