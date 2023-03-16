ABD görüntüleri yayınladı
ABD, Rus savaş uçağının kendilerine ait İHA'yı düşürme anına ait görüntüleri paylaştı.
Gündem 16.03.2023, 17:34
ABD, Karadeniz'de Rus jetinin Amerikan İHA'sının üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü paylaştı.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.
Olayın yaşandığı gün kaydedilen; Rus jetinin ABD dronunun üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü kamuoyuyla paylaşan EUCOM, uçağın İHA'nın pervanesine çarptığını duyurdu.
Rusya ise İHA'nın kontrolsüz uçuşu nedeniyle düştüğünü öne sürüyor.
NEW: European Command releases footage of a Russian Su-27 aircraft dumping fuel on the American MQ-9 drone over the Black Sea: pic.twitter.com/AZjgyIDEk5— Kristina Wong
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