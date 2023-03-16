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ABD görüntüleri yayınladı

ABD, Rus savaş uçağının kendilerine ait İHA'yı düşürme anına ait görüntüleri paylaştı.

Gündem 16.03.2023, 17:34
ABD görüntüleri yayınladı

ABD, Karadeniz'de Rus jetinin Amerikan İHA'sının üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü paylaştı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Olayın yaşandığı gün kaydedilen; Rus jetinin ABD dronunun üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü kamuoyuyla paylaşan EUCOM, uçağın İHA'nın pervanesine çarptığını duyurdu.

Rusya ise İHA'nın kontrolsüz uçuşu nedeniyle düştüğünü öne sürüyor.

#rusya #ABD
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