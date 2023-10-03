"Açlık" eleştirilerine Sisi'den ilginç cevap

Derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Sisi rejiminin eleştirilere verdiği tepkiler de giderek daha ölçüsüz bir hal alıyor.

Mısır'da darbe ile yönetime gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, televizyonda yayınlanan ve geniş çaplı kınamalara neden olan konuşmasında, halkının aç kalma ihtimalini "ülkenin başarısının bir bedeli" olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Sisi cumartesi günü yaptığı konuşmada, muhaliflerini "yalancı, sabotajcı ve kötü insanlar" olarak nitelendirirken, birçok Mısırlının ekonomik kriz altında ezildiği şu günlerde üstlendiği altyapı projelerine harcanan milyarlarca doları savundu.

MepaNews'te yer alan habere göre Sisi, "Siz Mısırlılar inşa etmek ve ilerlemek yerine yemek yemeyi tercih ettiğinizi söylemeye cüret dahi etmeyin," dedi. "Eğer ulusun ilerlemesinin ve refahının bedeli aç ve susuz kalmaksa, o zaman yenilmesin ve içilmesin" diye ekledi.

Sisi ayrıca, "Ulusumuzun davasını baltalamayın ve bizi dünyanın alay konusu haline getirmeyin. Dimdik durun ve içinde bulunduğumuz acımasız koşulları bir ödüle dönüştürün. Ne kadar sıkı durursanız, -ekonomik kriz- o kadar çabuk geçecektir." ifadelerini kullandı.

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Zaman zaman ciddiyet dışına çıkan bir tavır içinde olan Mısır Cumhurbaşkanı, eğer isterse, ülkede kaosu teşvik etmek için "hap dağıtarak Mısır'ı yok edebileceği" yollardan bahsetti.

Sisi, ülkeyi yok etmenin ne kadar kolay olacağı konusunda Yüksek Yargı Konseyi ile konuştuğunu ve "zor durumdaki" 100.000 kişiye güçlü bir opioid olan tramadol (uyuşturucu etkisi olan ilaçlar) vermenin 30 milyon dolardan fazla olmayan bir maliyetle işe yarayacağı sonucuna vardığını söyledi.

Neden böyle bir açıklamada bulunduğu anlaşılamayan Sisi'nin ifadeleri internette geniş çapta kınandı.

X'teki bazı kullanıcılar Sisi'nin "bir delinin karikatürünü" temsil ettiğini söylerken, bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Cumhurbaşkanı'nın yorumlarının teknik olarak kendisini hapse attırabileceğini" söyledi.

Mısır'daki derin ekonomik kriz

Derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Sisi rejiminin eleştirilere verdiği tepkiler de giderek daha ölçüsüz bir hal alıyor.

Mısır'da 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri erken bir tarih çekilmişti. 10-12 Aralık tarihleri arasında yapılacağı açıklanan seçimlerde Sisi'nin üçüncü kez cumhurbaşkanı olarak "seçilmesi" bekleniyor.

Analistler Mısır'ın, savaşın parçaladığı Ukrayna'dan sonra borç krizi riski en yüksek ikinci ülke olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, sürekli artan ve derinleşen ekonomik kriz karşısında söylem geliştirmekten çekinmeyen Sisi ülkesine şu soruyu yöneltti: "Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsunuz? Mısır'ı inşa etmek ve kayda değer bir ulus haline getirmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İnşa etmeyi bir macera olarak mı görüyorsunuz? Reformu bir macera olarak görüyor musunuz?"

Mısır yıllardır ekonomik krizle boğuşuyor ve bu durum Ukrayna'daki savaşın ülkedeki gıda fiyatlarını ciddi şekilde etkilemesiyle daha da kötüleşti.

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Resmi rakamlar Mısır'da yıllık enflasyonun Ağustos ayında yüzde 39.7 ile yeni bir rekora ulaştığını gösterirken, Mısır para birimi dolar karşısında dramatik bir düşüş yaşıyor.

Tam bir yıl önce 20'nin biraz altında olan bir dolar bugün 30 Mısır lirası ediyor.

Yatırımcılar ülkeden milyarlarca dolar çekerken, Mısır son yıllarda Körfez'deki zengin müttefiklerinin ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "kurtarma yardımlarına" bağımlı hale geldi.

Mali krizin bir dizi nedeni olmakla birlikte, birçok muhalif isim 2013'te Muhammed Mursi'nin seçilmiş hükümetini deviren darbenin ardından ordunun ekonomi üzerinde artan hakimiyetine işaret ediyor.