Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Adana, Adıyaman ve Hatay'da art arda depremler meydana geldi.

İşte deprem bölgesinde dünden bu yana yaşanan depremler:

ADANA TUFANBEYLİ

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ADIYAMAN ÇELİKHAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

HATAY ANTAKYA

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.