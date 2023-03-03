Adem Aldemir kimdir, nerelidir, mesleği nedir? AK Parti Mersin İl Başkanı biyografisi

Adem Aldemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorular son günlerin en çok sorulan soruları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine üç aydan az bir süre kala partilerin yönetimlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Milletvekili olmak isteyenler görevlerini, daha iyi çalışabilecek arkadaşlarına bırakıyor. Aday adaylığı başvurusu öncesinde partilerin yerel yöneticileri arasında görev değişimleri yaşanıyor.

Bu çerçevede AK Parti'nin beş de yerel yöneticileri değişti.

AK Parti yerel yönetimlerin seçim öncesi son yapılanmasında adı geçen isimlerden biri de Aldemir oldu.

Mersin il başkanının milletvekili adayı olmak için istifa etmesinden sonra yerine Adem Aldemir atandı. Peki, Adem Aldemir kimdir, nerelidir, mesleği nedir? Biyografisi var mı?

ADEM ALDEMİR KİMDİR?

Adem Aldemir, Mersin Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı olarak biliniyor. Hakkında açık kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmuyor.

5 İL BAŞKANI DAHA DEĞİŞTİ

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı. Seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek.