Afetler beş yılda 41 milyon çocuğu yerinden etti

Olağanüstü hava koşullarının yol açtığı doğal afetlerin, 2016-2021 döneminde dünya genelinde 43,1 milyon çocuğu yerinden ettiği bildirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Değişen İklimde Yerinden Edilen Çocuklar" raporunu yayımladı.

İlk kez yayımlanan raporda 2016-2021 döneminde olağanüstü hava olaylarının yol açtığı sel, fırtına, orman yangınları ve kuraklık sebebiyle evlerinden olan çocukların sayısına ve gelecek 30 yıldaki öngörülere yer verildi.

Rapora göre dünya genelinde 44 ülkede 2016-2021 döneminde 43,1 milyon çocuk yerinden oldu. Bu sayı, günde 20 bin çocuğa tekabül ediyor.

Bu çocuklardan 40,9 milyonu sel ve fırtınalar sebebiyle yerinden edildi. Bu veri, olağanüstü hava koşullarından etkilenen çocukların yüzde 95'ini kapsıyor.

Çin ile Filipinler, "olumsuz hava koşulları", "çocuk nüfusunun fazlalığı" ve "ileri seviye tahliye kapasiteleri" ile "en fazla çocuğun evinden olduğu ülkeler" olarak kayıtlara geçti.

Nüfus oranlarına bakıldığında Dominika ve Vanuatu gibi küçük ada ülkelerinde yaşayan çocuklar, fırtınalardan, Somali ve Sudan'daki çocuklar ise sellerden en çok etkilenenler olarak sıralandı.

Nehir taşkınlarının 30 yılda yaklaşık 96 milyon çocuğu yerinden etme ihtimali bulunuyor

Kuraklık, 1,3 milyon çocuğun ülke içinde yer değiştirmesine yol açarken orman yangınları sebebiyle 810 bin çocuk evinden oldu.

İklim verileri, nehir taşkınlarının gelecek 30 yılda yaklaşık 96 milyon çocuğu, rüzgar ve fırtınaların ise 17,5 milyon çocuğu yerinden etme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.

Hava olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesi sebebiyle gelecek 30 yılda yerinden edilecek çocukların sayısının tahminlerden daha yüksek olabileceği öngörülüyor.