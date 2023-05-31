Aliye Naşit kimdir? Aliye Naşit Apartmanı nerede, Adile Naşit'in neyi olur?

Aliye Naşit kimdir, nerelidir, soruları "Sakar Şakir" filmini izleyen hemen hemen herkes tarafından merakla sorulur.

Özellikle de soyadının Adile Naşit ile benzerlik göstermesi daha meraklı hale getiriyor. Peki, Aliye Naşit kimdir?

ALİYE NAŞİT KİMDİR?

Aliye Naşit, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir apartmanın sahibidir.

Apartman, zamanında "Sakar Şakir" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapınca Aliye Naşit Apartmanı da televizyon ekranlarında görünerek meşhur olmuştu.

Aliye Naşit Apartmanı hala olduğu yerde duruyor.

Peki, Aliye Naşit ile Adile Naşit'in bir akrabalığı var mı?

Aliye Naşit ile Adile Naşit'in bir akrabalığı yok. Zira Adile Naşit'in gerçek adı Adela Özcan'dır.

Hayatı Adile Naşit, gerçek adıyla Adela Özcan olarak da bilinir. 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 11 Aralık 1987 tarihinde aynı şehirde vefat etti. Babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya Hanım'ın annesi Ermeni, babası ise Rum kökenlidir. Adile Naşit'in dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise ünlü bir kantocudur ve lakabı Küçük Verjin'dir.[3] Ağabeyi Selim Naşit ve ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra, Adile Naşit 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.

Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Ahmet, doğuştan kalp rahatsızlığı olan bir çocuktu. Kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve maalesef kurtarılamadı.

Kariyeri Adile Naşit'in tiyatro kariyeri, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na katılmasıyla başladı. İlk olarak Halide Pişkin'in grubunda "Herşeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıktı. Daha sonra Muammer Karaca'nın tiyatrosuna geçti. 1948-1951 yılları arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları bir toplulukta çalıştı. 1954 yılında Muammer Karaca Tiyatrosu'na geri döndü ve 1960'a kadar bu tiyatroda görev aldı. 1961 yılında eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurdu. Ancak bu tiyatro dağıldıktan sonra 1963-1975 yılları arasında "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu"nda sahneye çıktı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde de başarılı performanslar sergiledi.