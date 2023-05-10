Alman basını Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerini sıraladı

Alman kanalı RND'de, "Dünyanın bir Erdoğan halefinden değiştirmesini beklediği 13 madde" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Kılıçdaroğlu'ndan bekledikleri adımlar listelendi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği her fırsatta açıklayan Avrupa basınından bir talimat listesi geldi.

Alman ve İngiliz basınına verdiği röportajlarda Türkiye’yi şikayet eden ve “ne derseniz yapacağız” sözü veren Kılıçdaroğlu, Avrupa basınında övgü ve talimat alıyor.

Son olarak Alman kanalı RND’de, "Dünyanın bir Erdoğan halefinden değiştirmesini beklediği 13 madde" başlıklı bir yazı yayınlandı.

Yazıda Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Erdoğan'ın koltuğunu koruyup koruyamayacağının belirsiz olduğu ifade edilerek, Erdoğan'ın yerine gelecek kişiden dünyanın beklediği 13 madde sıralandı.

"PKK'YA SALDIRMAYIN"

Listenin başında hiperenflasyon ikinci sırada ise Türkiye'nin Suriye'deki rolü yer alıyor. Bu maddede Türkiye'nin "Kürt güçlere" saldırılarına son vermesi isteniyor.

DEMİRTAŞ VE KAVALA MADDESİ

Üçüncü madde muhaliflerle ilgili. Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakması istendi.

Dördüncü maddede Ankara’nın Almanya’daki camiler üzerinde etkisinden bahsedildi. Türkiye’nin DİTİB üzerinden Almanya’daki camilerde söz sahibi olduğundan şikayet edildi.

İşte o maddelerin devamı:

5. AB ile ilişkiler: Erdoğan’ın AB ile ilişkilerde gerilime neden olduğu ifade edildi.

"SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TANINSIN"

6. Sözde “Ermeni soykırımı”: Türkiye’nin kendi tarihi ile “yüzleşmesi” gerektiği ve yeni Türk hükümetinin “uluslararası toplumun saygın bir üyesi” olabilmek için bu konuyla ilgilenmesi, kısacası soykırım suçlamasını kabul etmesi gerektiği belirtildi.

7. Yunanistan’a karşı “provokasyonlar” ve “toprak iddiaları”: Yeni bir Türk hükümetinin Yunanistan ile ilişkileri düzeltmesi gerektiği belirtildi, Ankara’nın “ihlallerinden” şikayet edildi.

SKANDAL MADDELER

8. “Kürtlere” saldırılar: Kürtçe’nin tanınması ve yeni Türk hükümetinin özerklik taleplerini kabul etmesi istendi, Erdoğan’ın çözüm sürecine son vermesinden şikayet edildi.

9. Kıbrıs meselesi: Kısacası Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki iddialarından ve hakimiyetinden vazgeçmesi istendi.

10. İsveç meselesi: İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edilmesi talep edildi.

11. Basın özgürlüğü: Basın özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

BAŞÖRTÜ YASAĞI GERİ GELSİN

12. “Sessiz İslamlaştırma”: Erdoğan’ın başörtüsü yasağını kaldırmasından şikayet edildi, bunun laikliği tehdit ettiği belirtildi

"PUTİN ERDOĞAN İLİŞKİSİNDEN RAHATSIZIZ"

13. Rusya ile ilişkiler: Erdoğan ile Putin arasındaki ilişkilerden şikayet edildi.