Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

Almanya'da bulunan FETÖ mensupları, kendilerini haber yapan Sabah ve A Haber çalışanlarına yönelik suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuştu.

Alman polisi Sabah ve A Haber çalışanı 2 gazeteciyi gözaltına almıştı.

Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

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