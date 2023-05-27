Almanya'da Mescid-i Aksa Camii açıldı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Schwelm beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mescid-i Aksa Camii dualarla ibadete açıldı.

Schwelm Belediye Başkanı Stephan Langhard, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Schwelm, farklı milletlerden ve kültürlerden yaşayan sakinlerle zengin bir yerdir. Bu cami de buraya zenginlik katan ikinci mabet oldu. Schwelm, gelişiyor ve yeni ibadethaneniz de onlardan biri. Cami, Schwelm’in bir parçasıdır. Schwelm'deki Türk-İslam toplumu adına çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Ennepe-Ruhr Bölge Valisi Olaf Schade, "Cami cemaati olarak sizin için çok büyük bir gün ve Schwelm şehri için de güzel bir gün. İbadethaneler kültürümüzün bir parçası oldu. Caminin yapımında emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu cami, Schwelm’de yaşayan Müslümanların ve kasabanın ayrılmaz bir parçası haline gelecek, insanların birbirlerinin kültürlerini ve dinlerini tanıyabilecekleri, bayramları birlikte kutlayabilecekleri ve birlikte güzel zaman geçirebilecekleri karşılaşma ve tanışma yeri olacak. Camiler, sadece ibadet edilen yerler değil aynı zamanda sosyal kaynaşma mekanları olarak hizmet veren mekanlardır."

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, camilerin toplanma, konuşma, tanışma, fikir alışverişinde bulunma yerleri olduğunu belirterek, “500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Schwelm kasabasına muhteşem bir eser kazandırılmıştır. Caminin yapımı için destek veren yerel idarecilere ve kasaba sakinlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından caminin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek cami ibadete açıldı.

2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve 500 metrekare ibadet alanına sahip caminin inşaatı 5 yıl sürdü.