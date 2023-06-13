Ankara'da kritik üçlü zirve

NATO'ya katılım sürecinde başlayan toplantıların dördüncüsü 14 Haziran Haziran'da Külliye'de yapılacak. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı görüşmede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.