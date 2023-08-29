Anucur Çetesi kimdir? Anucur Çetesinin lideri Halil Ay kim?

Anucur Çetesi, Kağıthane'de yaşanan çatışmada bir polisin şehit düşmesi sonrasında gündeme geldi. Çete üyeleriyle polis arasında yaşanan çatışmada polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. Aynı çatışmadan sonra öldürülen çete üyesinin eşi de intihar ederek hayatına son vermişti. Daha sonra Kağıthane'de düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda en az 35 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlar devam ederken çetenin arkasında Halil Ay isimli şahsın olduğu öğrenildi. Ay ise en son Fransa'da öldürülen 2 Türk vatandaşından biri olduğu haberleriyle gündem olmuştu. Peki, Anucur Çetesi kim, kurucusu kimdir?

ANUCUR ÇETESİ KİMDİR?

Fransız gazetesi Le Dauphine, Lyon’a 70 kilometre mesafedeki İsere Chatonnay köyünde 6 Ağustos Pazar günü bir pansiyonda iki ceset bulunduğunu duyurdu. Yan yana yatan cesetlerden birinin kafası ve göğsüne 12 kurşun sıkılmış, diğeri tek kurşunla göğsünden vurulmuştu. Cesetlerden birinin altında bir de tabanca bulundu. Olaya bakan Vienne Savcısı Audrey Quey kimlikleri tam olarak tespit edilemese de sahte Bulgar pasaportu kullanan iki kişinin Türk uyruklu olduğunu düşündüklerini söyledi. Air Bnb üzerinden kiraladıkları pansiyona Cuma günü gelmişlerdi. Pansiyonda gözaltına alınan 27 yaşındaki Türk vatandaşı, olay sırasında banyoda olduğunu, odaya döndüğünde iki arkadaşını ölü bulduğunu anlattı. Soruşturmayı devralan Lyon Savcılığı dört gün sonra iki kişinin organize suç cinayetiyle suçlandığını duyurdu, şüphelilerden biri tutuklandı. Soruşturmayı organize suç konusunda deneyimli bir hakim yürütüyor.

Haliç’teki saldırıdan kurtuldu

Yakınları, sosyal medyada ölenlerden birinin Adıyaman Gerger nüfusuna kayıtlı Halil Ay olduğunu duyurdu. Halil Ay 13 Ocak 2023 günü Gündoğanlar çetesi tarafından Haliç köprüsünde silahla taranan otomobilde yer alıyordu ve Cumali Aslan’ın öldürüldüğü bu olayda asıl hedefti.

Ay, 29 Ağustos 2016 günü Edirne’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta Mehmet Ali Aycan, Tuncay Kılıç ve Ferdi Aslan’la birlikte yakalanmış, ikisi kasten öldürme olmak üzere 17 ayrı suçtan arandığı anlaşılmıştı. Tutuklandı ancak nasıl serbest kaldığı hala meçhul. Kağıthane’de uyuşturucu baskınında bir polisi öldüren Anucurlar çetesinin silahlı eylemlerini yöneten Halil Ay, 2006 yılından beri cezaevinde olan Ramazan Özaslan’ın alacak verecek işlerini de yönetiyordu. Halil Ay’ın öldüğü haberi Lyon’da otopsi yapılan cesetlerin kimlikleri kesin olarak belirlenmediği için kuşkuyla karşılandı. Daha önce altı yıl boyunca öldüğüne inanılan Ay’ın kendisini öldürmeye gelenleri öldürüp kimliğini gizleyebileceği düşünülüyor.

Adıyamanlılar Grubu

Ramazan Özarslan “Adıyamanlılar” olarak anılan grubun lideriydi. 2003 yılında Almanya’da evinde öldürülen ve kara para trafiğinde önemli bir rolü olan Ertuğrul Yılmaz cinayetinden sorumlu tutulmuştu. Düzce’li olan Yılmaz 1997’de Urfi Çetinkaya’ya yakın isimlerden Murat Hakan Doğan ile Doğuş Factoring şirketini kurmuş, adı Banker Yalçın Doğan cinayetine karışmış, adı Ergenekon soruşturmasında geçen Muzaffer Tekin’le ortaklık yapmıştı. Danıştay cinayetinin faili Alparslan Aslan da Doğuş Factoring’in icra işlerini yürütüyordu. Yılmaz’ın cenazesi Kadıköy’de Sedat Peker grubunun organize ettiği bir törenle toprağa verildi.

Yılmaz’ın adı Hollanda’da Pasaj cinayetlerini karışan ortağı Atilla Önder, Ramazan Özarslan’ın 15 milyon dolara el koyduğunu ileri sürmüş, işbirliği yaptığı Hasan Derya Soy grubu ile Özarslan’ın grubu arasında bu para yüzünden başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi ölmüştü. Özarslan 2006 yılında Adıyamanlılar çetesine karşı yapılan Nemrut operasyonunda yakalandı ve tutuklandı.

Anucur Çetesi

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’yi öldüren Anucur grubu 2021 yılı Kasım ayında uyuşturucu pazarı yüzünden Gündoğmuş çetesiyle çatışmaya başladı, Kağıthane, Hamidiye ve Nurtepe’de kimi işyerleri tarandı. Polis 2 Şubat’ta Nurtepe’de beş işyerine operasyon yaptı, her iki çeteden yedi kişi gözaltına alındı. Fakat olaylar durulmadı. Anucurlar 19 Aralık’ta yine Nurtepe’de bir saat içinde üç ayrı saldırı gerçekleştirdi ve Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. Gündoğmuş çetesi bu saldırıdan sonra Barış Boyun’a bağlı alt gruplardan Dalton çetesinden yardım istedi. 25 Aralık günü Hamidiye mahallesinde Anucurların kahvesine yapılan baskında grubun akrabalarından 25 yaşındaki Kuran Kursu hocası Ramazan Arslan öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yapılan operasyonda üç çeteden 25 kişi 1 kilo eroin, 1 Kalaşnikof otomatik tüfek ve 10 tabancayla yakalandı, ancak hiçbiri tutuklanmadı, adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldılar.

Boyun Çetesi ve Daltonlar

13 Ocak günü sabah 06.30’da Haliç Köprüsü girişinde Anucurlardan Cumali Aslan ve Halil Ay’ın içinde bulunduğu araca ateş açıldı. Daltonların düzenlediği saldırıda Aslan öldü, saldırganlardan Doğukan Kırık olay yerinde yaralı olarak yakalandı. Kırık, 25 Aralık’ta Ramazan Arslan’ın ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştiren araçta da bulunuyordu ve mahkeme tarafından ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Motorlu suikast ekipleriyle tanınan, 22 Eylül 2022’de İstanbul’da rakip Kavac klanı için Skaljari klanının lideri Jovan Vukotiç’i öldüren Barış Boyun çetesine bu yılın Nisan ayında yapılan operasyonda 131 kişi gözaltına alındı, 7 Kalaşnikof, 2 Thompson otomatik tüfek, 72 tabanca çelik yelekler ve uyuşturucu ele geçirildi, 46 şüpheli tutuklandı. Operasyonun ardından Boyun’un adamlarından Emirhan Yılmaz 23 Mayıs günü Abhazya’da öldürüldü. Boyun çetesinden Yakup Doğan da 13 Temmuz’da yakalandığı Gürcistan’dan Türkiye’ye iade edildi. Daltonlar Çetesi 4 Haziran günü Bahçelievler’de Bilal Diril’i aracında Kalaşnikofla tarayarak öldürdü. 23 Temmuz’da yapılan polis operasyonunda içlerinde Diril’i öldürdüğü ileri sürülen Murat U.’nun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Çete aralarında Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in de olduğu cinayetlerden sorumlu tutuluyordu. Gürcistan’da yakalanan ancak serbest bırakılan Barış Boyun İtalya’da tutuklandı, Türkiye’ye iade edilmesi istendi.

Organize suçun İstanbul varoşlarını saran karmaşık trafiğinde, çatışmaların nedeni uyuşturucu, özellikle de metamfetamin pazarının paylaşılması. Yasadışı bahis trafiğiyle, kumar ve haraçla iç içe çalışan bu yerel ve etkili çeteler, bölgelerindeki sosyal yapıyı uyuşturucu ve kumar gibi işlerle değiştirirken, büyük bir ağın parçası olarak hareket ediyor, ilişkileri sınır aşarak büyük suç gruplarına, Avrupa’nın içlerine uzanıyor.

Kaynak: KısaDalga.Net / Ajanslar