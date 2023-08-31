"Artan düşmanlık Arap turisti başka ülkelere kaydırıyor"

Türkiye, artan Arap karşıtlığı nedeniyle Körfez turistini kaybetmeye başladı. Avrupalı turistlerden 5 kat daha fazla para harcayan Körfez turistlerinin sayısında ciddi azalma yaşandığı ve turistlerin başka ülkelere yöneldiği belirtiliyor.



Bir turizm cenneti haline gelen Türkiye, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda Türkiye'de yükselişe geçen Arap turist karşıtlığı nedeniyle gelen Körfez turisti sayısında azalma yaşanıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan ORSAM Başkanı Ahmet Uysal, turizm sektöründen edindiği son bilgileri aktararak yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

ARAP TURİSTLER BAŞKA ÜLKELERE YÖNELİYOR

Uysal, Türkiye'de yaşanan Arap karşılığı olaylarıyla ilgili Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında son zamanlarda ciddi azalmanın olduğunu söyledi. Konuyla ilgili önceki uyarılarını hatırlatan Uysal, "Arap turistler başka ülkelere yöneliyor" dedi.

Irkçılığın Türkiye ekonomisine ve turizm sektörüne ciddi zarar verdiğini söyleyen Uysal, "Halbuki Arap turist Batılı ve Rus turistten 5 kat daha fazla para harcıyor. Benim garibime giden bu turizm sektöründen ırkçı kampanyalara tepki gelmemesi, "ekmeğimizle oynamayın" diye itiraz etmemeleri. Muhtemelen canları daha çok yanınca ses verirler." şeklinde paylaşımda bulundu.

Türkiye'de yükselen Arap karşıtlığının sadece turizmi etkilemeyeceğini belirten Uysal, "artan ırkçılık eğitimde #Türkiye'ye rağbeti ve ihracatımızı ve ülkemize Arap dünyasından gelen yatırımı da vurur." ifadelerini kullandı.